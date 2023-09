Basket, ad Agropoli il quadrangolare Terranova

Si torna a respirare aria di Basket ad Agropoli. In attesa dell’avvio delle competizioni ufficiali, il 23 e 24 settembre è stato organizzato dalla New Basket Agropoli Paestum il 2° quadrangolare Terranova, dedicato alle squadre del massimo campionato femminile. A scendere in campo la OMEPS Battipaglia, nel cui organico militano ragazze che disputeranno il campionato di Serie B anche con la New Basket, la Molisana Magnolia Basket Campobasso, la Oxygen Basket Roma e la Virtus Eirene Ragusa. Quest’ultima compagine vanta in panchina coach Lino Lardo, che riveste anche il ruolo di allenatore della nazionale senior femminile che a giugno scorso ha disputato gli europei, perdendo lo spareggio degli ottavi di finale contro il Montenegro. Le gare si disputeranno il 23 e il 24 settembre presso il Pala di Concilio di Agropoli.

Un’occasione per rivivere le emozioni del grande basket

Un’occasione per vivere le emozioni del basket con il confronto tra squadre importanti e giocatrici che vantano anche presenze con la canotta della nazionale.

Tra queste Sara Seka che all’europeo Under20 ha militato con l’Italia che ha concluso il torneo al quinto posto. La giovane cestita contribuì alla vittoria del campionato di Serie B della New Basket Agropoli.