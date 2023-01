Pala Di Concilio, ok all’affidamento ad associazioni sportive

Il palazzetto dello sport Andrea Di Concilio sarà affidato in gestione ad alcune società sportive che lo utilizzano. Si tratta della stessa pratica già utilizzata per altre strutture, nonostante su questo modus operandi dell’Ente non siano mancate polemiche.

L’affidamento in gestione del Pala Di Concilio

Questa volta la scelta dell’Ente è conseguente alla richiesta del presidente della Polisportiva Basket Agropoli, Giulio Russo, di concerto con la Basket Olimpia Agropoli, di stipulare una convenzione per la gestione dell’impianto di via Taverne, di recente sottoposto ad opere di adeguamento.

Le società si sono impegnate ad assumersi gli oneri per le spese di pulizia e manutenzione ordinaria. Una ipotesi accolta favorevolmente dall’amministrazione comunale, considerato che “si impone un proficuo utilizzo dei beni di proprietà del comune e che al momento l’Ente non riesce direttamente a far fronte a tutti i servizi necessari all’interno del Pala Di Concilio“.

La decisione dell’Ente

Prima di assegnare alle due compagini sportive la gestione della struttura, però, l’amministrazione comunale ha dato mandato agli uffici di predisporre un avviso per verificare l’eventuale interesse di altre associazioni a stipulare una convenzione per l’utilizzo a la gestione per un anno del Pala Di Concilio. Qualora non dovessero giungere richieste si procederebbe alla stipula della convenzione con la Polisportiva Basket Agropoli.