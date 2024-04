La Carlo Vitolo Basket Femminile si aggiudica gara 1 dei play-off

Successo in Gara 1 dei quarti di finale playoff per le ragazze della Serie C femminile di pallacanestro.

In una splendida cornice di pubblico, che ha visto gli spalti della Palestra Olimpia gremiti di sostenitori, il risultato finale tra la Carlo Vitolo Basket Capaccio Paestum e la Polisportiva Torretta è stato di 56-52.

Il match

La squadra napoletana si è riconfermata un’avversaria ostica da affrontare, in una gara che ha visto un sostanziale equilibrio per tutto l’arco dei 40 minuti di gioco.

Gara 2: giovedì 11 aprile si giocherà a Boscotrecase (Na) alle ore 20:30 nella Palestra dell’istituto comprensivo in Via Rio, con la squadra di casa costretta a fare risultato per evitare di essere eliminata anticipatamente dalla serie.

Il regolamento

Ricordiamo che la serie sarà al meglio delle tre gare, un eventuale risultato negativo da parte delle ragazze della Carlo Vitolo rimanderebbe l’esito a Gara 3, nuovamente sul campo di Capaccio in virtù del fattore campo a favore.