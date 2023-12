Ascea, la cena di Capodanno è firmata “Zucchero e Cannella”: inizia il 2024 con cibo e divertimento

Il conto alla rovescia è iniziato e il momento di salutare l’anno vecchio è alle porte. La notte di San Silvestro, una delle serate più attese dell’anno, si avvicina con la sua atmosfera magica.

E cosa c’è di meglio che accogliere il nuovo anno in un luogo che incarna l’eleganza, il gusto e la gioia? Da Zucchero&Cannella, situato sul Lungomare Ponente ad Ascea Marina, potrai vivere una notte indimenticabile.

Tra gusto e innovazione

Ristorante, braceria, pizzeria, Zucchero&Cannella è la rivoluzione dei gusti grazie all’intuizione dell’imprenditore Carmelo Infante che continua ad investire sul territorio. Per coccolare i clienti e il palato, tutti i giorni vengono selezionati prodotti di prima qualità. Le eccellenze del territorio abbinate ad una location che vi permette di godere del buon cibo con una vista mozzafiato.

La cena da Zucchero&Cannella, si trasformerà in una vera e propria cena-spettacolo. Atmosfera elegante, avvolgente e familiare per un cenone di Capodanno da ricordare. Il menu speciale preparato dagli chef, promette di deliziare i palati più raffinati, con piatti pensati per soddisfare ogni gusto. Dai sapori sofisticati ai classici intramontabili, la varietà culinaria si fonde con l’atmosfera festosa, creando un connubio perfetto per accogliere il 2024. Zucchero&Cannella ha selezionato una lista di vini pregiati per accompagnare ogni portata, regalando un’esperienza gastronomica completa. La selezione accurata di etichette offre un viaggio attraverso le migliori cantine, unendo la tradizione vinicola italiana alla modernità.

Info utili

L’atmosfera incantata della notte sarà ulteriormente arricchita dalla musica avvolgente e coinvolgente di “Puccio Chiarello Trio”. Lo start è previsto per le 20:30. Per info e prenotazioni: 3409602663 oppure 3661403489