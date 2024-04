Ad Ascea arriva “Febbre Italiana”: la grande Discoteca sotto le stelle offerta dal Gruppo Infante

Sabato 27 Aprile, Ascea Marina si prepara a essere il palcoscenico di un evento speciale: “Febbre Italiana“. In Piazza Europa, alle ore 21:00, prende vita un’esperienza unica nel suo genere, una serata indimenticabile con la migliore musica italiana in chiave dance.

Una serata unica offerta dal Gruppo Infante

Decó Supermercato e Ayoka, il rinomato negozio specializzato per animali domestici, saranno gli sponsor ufficiali di questa straordinaria manifestazione. Presto apriranno le loro nuove sedi anche ad Ascea Marina in via Berlinguer, contribuendo così alla crescita e alla vivacità del territorio. A supporto dell’evento, anche Zucchero & Cannella Beach, rinomata disco e pasticceria locale, con il suo impegno a promuovere la cultura e il divertimento nella comunità.

Uno spettacolo unico

Questo non sarà solo un concerto, ma uno spettacolo che promette di incantare i presenti. Gli organizzatori promettono effetti speciali all’avanguardia, un corpo di ballo composto da ben 20 ballerine che daranno vita a coreografie mozzafiato, performers a tema che trasporteranno il pubblico in un altro mondo e un DJ & Voice che saprà dare il ritmo a una notte che si preannuncia indimenticabile.

Gadget ricordo e altre sorprese

Ogni partecipante avrà in omaggio un gadget ricordo. Ma le sorprese non finiscono qui: gli organizzatori promettono altri momenti unici che renderanno questa serata ancora più indimenticabile.

Non perdere l’evento dell’anno!

L’appuntamento in Piazza Europa ad Ascea Marina sarà il luogo in cui l’Italia si incontrerà con la sua musica, la sua danza e il suo spirito festoso. Preparati a scatenarti e a cantare a squarciagola, in un evento che si preannuncia come il party rivelazione del 2024. Non perdere l’occasione di essere parte di questa esperienza unica!