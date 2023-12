Ascea, ecco la pasticceria “Zucchero e Cannella”: stamattina il taglio del nastro

Taglio del nastro per la nuovissima pasticceria “Zucchero e Cannella”. Un locale accogliente e ben curato, progettato per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. È dotato di un laboratorio di produzione all’avanguardia, destinato alla realizzazione dei dolci per tutte le sedi di Zucchero e Cannella.

Un altro bel risultato per l’imprenditore cilentano Carmelo Infante che continua ad investire sul territorio. In vista del Natale, la pasticceria offrirà non solo i noti prodotti freschi e secchi, ma anche specialità eccezionali come panettoni, torroni, cioccolato sfuso, dolci tradizionali natalizi del Cilento.