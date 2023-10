Aquara: ok la pulizia dell’alveo del fiume Calore per evitare fenomeni calamitosi

Alla luce dei fenomeni calamitosi degli ultimi tempi, l’amministrazione comunale di Aquara, guidata dal sindaco Antonio Marino, ha dato mandato al responsabile del Settore Tecnico del Comune, l’ingegnere Vito Brenca, di eseguire dei sopralluoghi presso le aree adiacenti al Fiume Calore che attraversano il territorio comunale.

La necessità di interventi

Dai sopralluoghi è emerso che grosse quantità di materiali litoidi hanno determinato un restringimento della sezione dell’alveo del fiume Calore e che sulle aree adiacenti si sono accumulati diversi detriti.

Al fine di eliminare i rischi connessi alla presenza di tale materiale, di rimuovere gli arbusti che ostacolano il normale deflusso delle acque e di ripulire l’alveo del fiume, ma anche i terreni adiacenti alle sponde del Calore proprio dai detriti accumulati, sarà redatto un progetto ad hoc dal tecnico comunale.

Il progetto

Il progetto consentirà a chi eseguirà i lavori di eseguire in maniera ottimale gli interventi di manutenzione dell’alveo del fiume.

L’amministrazione comunale ha già preso atto delle risultanze del sopralluogo e si sta attivando per procedere con i dovuti interventi mirati anche a limitare gli straripamenti che, puntualmente, durante i periodi di piena che si verificano di anno in anno, creano non pochi disagi alla popolazione.