Approvato il bilancio di previsione e contrasto all’autonomia differenziata: un passo avanti per la Provincia di Salerno

Si è svolta oggi la seduta del Consiglio provinciale di Salerno, durante la quale sono stati approvati importanti provvedimenti tra cui il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 e il Piano di Previsione per lo stesso periodo. Tali documenti, insieme agli allegati, saranno ora sottoposti al parere dell’Assemblea dei Sindaci. Durante l’incontro è stata anche discussa e approvata una proposta presentata dal Presidente della Provincia, Franco Alfieri, riguardante il contrasto al disegno di legge avente per oggetto “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario“.

Le dichiarazioni

“Innanzitutto, voglio esprimere una feroce autocritica nei confronti di tutti noi, in quanto classe dirigente con precise responsabilità. È proprio per questo motivo che abbiamo il dovere di intervenire per combattere le diseguaglianze e il divario tra Nord e Sud. Dobbiamo fare fronte alla migrazione delle persone del Sud e al fenomeno dei giovani laureati che abbandonano i nostri territori. È urgente contrastare lo spopolamento, sia nelle aree interne che nelle città.“

Il Presidente ha inoltre evidenziato le preoccupazioni riguardo al federalismo fiscale, che mette in discussione il principio di solidarietà. Pertanto, è necessario esprimere chiaramente l’opposizione alla proposta di legge sull’autonomia differenziata, in quanto ciò comporterebbe, in futuro, una scissione sleale all’interno del Paese. “Questa non è la strada giusta da percorrere, poiché non aiuterebbe il Mezzogiorno“, ha affermato Alfieri.

Rivolgendosi alla classe dirigente, il Presidente ha sottolineato l’importanza di agire tempestivamente: “La nostra Provincia non può tacere di fronte a una proposta che rischia di mettere a repentaglio il futuro del Mezzogiorno.”

E’ urgente far fronte al fenomeno dei giovani che lasciano il Sud

La discussione in Consiglio provinciale ha dunque portato all’approvazione del DUP e del Piano di Previsione per i prossimi anni, insieme alla netta presa di posizione contro il disegno di legge sull’autonomia differenziata. Ora la proposta sarà sottoposta all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci, affinché si possano avviare ulteriori approfondimenti e valutazioni riguardo a queste importanti questioni che riguardano il futuro della Provincia di Salerno e del Mezzogiorno nel suo complesso.