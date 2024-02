Almanacco del 3 febbraio 2024: santi, curiosità, avvenimenti e aforisma del giorno

Il 3 febbraio è un giorno ricco di spunti di riflessione, tra santità, tradizione, storia e cultura. Un’occasione per approfondire le nostre radici e per guardare al futuro con speranza.

Santi del giorno

San Biagio, vescovo e martire, protettore della gola. La sua memoria viene celebrata con la benedizione delle candele, simbolo della luce divina che illumina e guarisce.

Curiosità

In alcune zone d’Italia, il 3 febbraio si celebra la “Festa dei ceci”, una tradizione legata alla Candelora e alla purificazione della Madonna. Vengono preparati piatti a base di ceci, come la “panissa” in Liguria o la “fave e cicoria” in Puglia.

Avvenimenti storici

1451: Muore Murad II, sultano dell’Impero Ottomano, gli succede il figlio Mehmed II, il futuro conquistatore di Costantinopoli.

1871: La capitale d’Italia viene trasferita da Firenze a Roma.

1957: Debutta in televisione il programma “Carosello”, che rivoluzionerà la pubblicità italiana.

Celebrità nate il 3 febbraio

Norman Rockwell, pittore e illustratore americano

Wynton Marsalis, trombettista e compositore jazz

Morgan Freeman, attore americano

Celebrità morte il 3 febbraio

Buddy Holly, cantante e musicista americano

Giovanni Leone, politico italiano e quinto Presidente della Repubblica Italiana

Consiglio di lettura

“Il giorno di San Biagio” di Italo Calvino, una raccolta di racconti che intrecciano storia e leggenda, tra sacro e profano.

Aforisma

“La Candelora non porta la primavera, ma ne fa venir voglia.” (Proverbio italiano)

Conclusione

Il 3 febbraio è un giorno ricco di spunti di riflessione, tra santità, tradizione, storia e cultura. Un’occasione per approfondire le nostre radici e per guardare al futuro con speranza.