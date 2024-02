Albanella, una storia di speranza e rinascita: mamma e figlia salvate dopo un grave incidente

Una donna di 46 anni, alla 25esima settimana di gravidanza, rimane gravemente ferita in un incidente stradale. Nonostante tutto, però, la bimba che porta in grembo non riporta conseguenze. Ora Desirée Maria, è venuta al mondo. Lei e la mamma stanno bene dopo un percorso ospedaliero difficoltoso.

Un percorso difficile

La storia ha inizio lo scorso dicembre quando la donna subisce un incidente nei pressi di Serre. La paziente viene trasportata al reparto di Ortopedia e Traumatologia del Ruggi di Salerno. Qui riceve l’assistenza di un’equipe di medici esperti. Dopo un primo tentativo di stabilizzare il bacino, la 46enne viene trasferita al reparto di Gravidanza a Rischio per protrarre la gravidanza il più possibile.

La nascita di Desirée Maria

Alla 32esima settimana, si decide di sottoporre la gestante ad un cesareo d’urgenza. La piccola Desirée Maria nasce prematura, ma grazie alle cure della TIN, dopo un mese, raggiunge la completa stabilità cardiocircolatoria e le condizioni necessarie per lasciare l’incubatrice.

Un intervento delicato

A questo punto la mamma viene sottoposta a un’operazione chirurgica complessa per ricostruire la parete acetabolare completamente frantumata. L’intervento è un successo e la donna, dopo tre settimane, sarà in grado di camminare autonomamente.

Una storia a lieto fine

La storia di Desirée Maria e della sua mamma è un esempio di speranza e rinascita. La professionalità dei medici e il lavoro di equipe hanno permesso di salvare due vite preziose.

Ad accompagnarle nel percorso il personale del reparto di ortopedia del Ruggi, guidato dal dottore Mauro Nese e quello di Gravidanza a Rischio diretto dal primario Mario Polichetti.