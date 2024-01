Agropoli schiacciasassi: 12 risultati utili consecutivi. La vetta è a -10

Risale al 15 ottobre l’ultima sconfitta dell’Agropoli. Sembra preistoria. I delfini di mister Salvatore Ambrosino non perdono da quasi tre mesi (l’ultima 2 a 0 al Covone di Sapri). Da allora 9 vittorie (6 consecutive) e tre pareggi (tutte in trasferta).

Un avvio di campionato da dimenticare

E pensare che l’Agropoli ha iniziato in ritardo calciomercato e preparazione, scendendo in campo con tanti giovanissimi in avvio di stagione: nelle prime sei giornate i delfini avevano conquistato soltanto un punto a Giffoni sei Casali (sarebbero stati due senza la sconfitta a tavolino alla prima contro il Salernum Baronissi).

Un cammino in salita

Ora la formazione cilentana, che a metà ottobre era terz’ultima, è addirittura terza a tre punti dal Castel San Giorgio secondo, già battuto in casa propria, e a dieci dalla capolista Sarnese che la squadra agropolese affronterà tra dieci giorni sarà di scena proprio a Sarno.

Prima c’è da affrontare il Sant’Antonio Abate al Guariglia. Si giocherà sabato alle 14:30. Ci si aspetta una buona cornice di pubblico considerato anche che le due tifoserie sono gemellate. Sarebbe il giusto premio per una squadra che sta facendo miracoli nonostante le tante difficoltà di inizio stagione ma che fin ora ha avuto quale limite proprio il poco seguito.

L’ipotesi di vittoria del campionato appare proibitiva ma se l’Agropoli vincesse le prossime due si potrebbe portare a -7 dalla vetta e sognare non costa nulla.