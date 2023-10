L’Agropoli crolla. Il Sapri vince 2 a 0

Perde ancora una volta l’Agropoli che si esibisce in una prestazione scialba da ogni punto di vista e sprofonda in classifica. Il Sapri riesce a trovare due reti grazie alla fantasia e alla tecnica dei suoi esterni, in una partita spezzettata da falli e risse.

Il primo tempo

È un primo tempo povero di gioco e di occasioni. Il Sapri cerca di venire fuori e di trovare il vantaggio, ma le trame di gioco si snarriscono nel folto centrocampo agropolese. Il più attivo è Guti che amminostra sempre con sapienza la sfera.

È proprio il 10 ad arrivare in spaccata su un traversone. Si oppone bene Romano che alza in corner. Non c’è altro da segnalare per quanto riguarda lamprima frazione.

La ripresa

La Spigolatrice entra in campo con un piglio diverso. Al terzo minuto si libera Guti al limite dell’area, il suo collo sinistro infila un incolpevole Romano sul primo palo. Al13esimo altra occasione del Sapri, in mischia il pallone schizza sul palo ed esce. Al minuto 16′ la partita di fatto si chiude. Brachetto sgasa sull’ala bruciando Lucarelli, lob al centro per l’accorrente Fernando, che colpisce bene di testa: palo goal. Sotto di due reti ‘Agropoli si innervosisce, fioccano i falli e le ammonizioni.

L’ultima occasione al minuto 34′ ancora con Guti che trova ancora pronto Romano.