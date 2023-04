Agropoli, 35enne trovato morto in un B&B

Ennesima tragedia ad Agropoli. Un uomo di 35 anni, originario della Sardegna, è stato trovato morto questa mattina intorno alle 11 in un B&B di via Taverne. Stando alle prime ricostruzioni il turista era da poco arrivato in città. Poco dopo aver preso possesso della struttura, però, è deceduto. Non si esclude un gesto volontario.

I soccorsi

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I militari hanno avviato le indagini del caso.

Il precedente

Un mese fa un episodio simile. Era il 21 marzo quando una cittadina tedesca residente però in un comune salernitano, fu trovata priva di vita in un B&B nei pressi di piazza della Mercanzia.