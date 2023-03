Dramma ad Agropoli, donna trovata morta in un B&B del centro

Dramma questa mattina ad Agropoli. Una donna tedesca di 57 anni è deceduta all’interno di un B&B di via Mazzini, nel centro cittadino. L’allarme è stato dato intorno alle 9. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la proprietaria che era entrata in camera per le operazioni di pulizia e sistemazione dei locali.

La scoperta

Una volta dentro, però, ha fatto la macabra scoperta. La 57enne sarebbe stata trovata impiccata. Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto, inviati dalla centrale operativa del 118, gli uomini dell’ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

Le indagini

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini del caso. Presente anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo. La donna, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe tolta la vita. Era nata in Germania ma risiedeva da anni in un comune della provincia di Salerno.