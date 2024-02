Ad Eboli nasce la consulta della cultura, ecco i componenti

Trentanove rappresentanti di altrettante associazioni, insieme ai membri di diritto

il sindaco Mario Conte, il presidente della terza commissione consiliare Matteo Balestrieri e l’assessore alla Cultura Lucilla Polito, hanno preso parte alle consultazioni per l’elezione dei membri dell’esecutivo della neonata Consulta della Cultura del Comune di Eboli.

I componenti

Ad affiancare il Presidente Enrico Tortolani sono stati proclamati eletti Umberto Mollica Ermice a.p.s; Vito Pindozzi Eboli Nuova; Emilio Cicalese Selefelix; Antonia Limoncelli Comitato Campolongo-Aversana a.p.s.; Fabio Mazzari Cinemasociale99; Francesca Scoti Dunya.

A questa compagine si aggiunge il consigliere comunale designato, come da regolamento, dalla minoranza il dott. Damiano Capaccio.

«Subito al lavoro per la nostra Città. Abbiamo il dovere, con tutti i consiglieri dell’esecutivo, di rendere operativo questo organismo consultivo che costituisce una novità per il mondo culturale ebolitano, espressione di democrazia partecipata, che trova il proprio fondamento nella Costituzione – afferma il presidente Tortolani – Insieme alle associazioni potremo dare le risposte alla domanda di cultura che proviene dalla comunità ebolitana. Alle associazioni va la riconoscenza di tutti per il costante attivismo e le tante iniziative che meritano massimo supporto. Con spirito di servizio ci sforzeremo di dare risposte adeguate».