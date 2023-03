Ad Ascea s’insegna a “fare turismo”: corso gratuito in Fondazione Alario

Una giornata di formazione gratuita presso la Fondazione Alario di Ascea-Velia. Si terrà il 30 marzo a partire dalle ore 15,30.

L’incontro, riservato a quanti si occupano di turismo, operatori o gestori ricettivi, si pone il fine di istruire i partecipanti sulle nuove normative e i vari adempimenti previsti e da completare prima dell’inizio della stagione estiva.

Il corso dell’ABBAC

L’idea di organizzare un corso formativo per gli operatori turistici nasce dall’incontro delle volontà dell’Abbac (Associazione nazionale del settore ricettivo extralberghiero) del Comune di Ascea e della Fondazione Alario- Velia.

A partire dalle 15,30 e in modo assolutamente gratuito, i partecipanti saranno edotti sugli aggiornamenti normativi, gli adempimenti organizzativi per le strutture ricettive extralberghiere non imprenditoriali e su quelli contabili, integrativi del reddito ed imprenditoriali.

Dopo il Covid si torna a correre

“Ritorniamo a fornire supporto gratuito agli operatori del turismo ricettivo del Cilento, dopo la forzata pausa pandemica, non avendo tuttavia mai fatto mancare l’assistenza ai gestori e agli enti locali – ha commentato il presidente ABBAC Agostino Ingenito- Le normative e gli aggiornamenti come pure il miglioramento e la qualificazione del settore, sono fondamentali in vista dei nuovi flussi turistici e per rafforzare la sinergia territoriale della nostra filiera turistico ricettiva.

Ringraziamo il Comune di Ascea e la Fondazione Alario per la continuità di rapporti intrapresi negli anni a tutela della ricettività e dei viaggiatori”.