Sviluppo del turismo sul territorio: “Tutti a Dieta” fa tappa nel Cilento

“Tutti a Dieta” fa tappa a Castel San Lorenzo, l’appuntamento, rivolto alle Associazioni di categoria, agli operatori economici e agli operatori della filiera agroalimentare e turistica del territorio, è previsto per il 24 marzo alle ore 18.00, presso l’Aula Polifunzionale del comune sita in via Vigna della Corte.

Ecco l’appuntamento

“Tutti a dieta” è un progetto che ha come scopo la promozione e lo sviluppo locale ed è gestito dallʼUOSD Promozione della Salute dell’ASL Salerno.

Il progetto

Il programma è inserito nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) della Regione Campania previsto l’ “Area Interna – Cilento Interno” e punta anche a promuovere la salute nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado, a modificare stili di vita sedentari e a correggere lʼalimentazione inadeguata e l’eccessivo utilizzo di internet.

L’evento, che ha anche lo scopo di valorizzare la Dieta Mediterranea e i prodotti locali e a chilometro zero, ha già fatto tappa a Roccadaspide nei mesi scorsi dove, autorevoli interventi, hanno catturato l’attenzione di tanti giovani studenti di tutto il territorio.