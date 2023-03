Ecco la biblioteca dei giovani: favole, parabole e Dieta Mediterranea. L’iniziativa a Gioi

Proseguono gli appuntamenti di presentazione del Sistema Bibliotecario Cilentano, un importante progetto elaborato e realizzato dalla Fondazione Giambattista Vico e nato da una felice intuizione del suo presidente emerito, il professor Vincenzo Pepe.

Il prossimo appuntamento è a Gioi, dove troverà sede la biblioteca per i giovani, favole, parabole e Dieta Mediterranea.

L’appuntamento

Venerdì 17 marzo alle ore 16:30 presso la biblioteca Enzo Infante, sita in Piazza Andrea Maio. Claudio Aprea, Operatore Culturale – Europrogettista, introdurrà e modererà l’incontro.

Dopo i saluti di Don Guglielmo Manna (presidente dell’Associazione Enzo Infante e parroco di Gioi) e di Mariateresa Scarpa (sindaco del centro cilentano), interverranno Carmelo Infante, progettista del Sistema Bibliotecario Cilentano, Daniela di Bartolomeo, direttore artistico del Festival dell’Essere e Roberta Pastore, autrice del libro “Trotula, il giardino incantato”.

Le finalità

La scelta di presentare questo volume non è casuale ma strettamente legata al tema della biblioteca. Trotula, infatti, è stata la prima donna medico della Scuola Medica Salernitana, che affondava le sue radici nella scuola eleatica e paestana, le stesse dalle quali ha avuto origine la Dieta Mediterranea, un vero e proprio stile di vita prima che di corretta alimentazione.

Le dichiarazioni

“Il Cilento ha un’antica tradizione di ascendenza greca, di accoglienza dell’altro, del diverso. Dello stare insieme. Ed è questo, secondo me, l’altro cardine insieme al cibo di questo grande stile di vita: la Dieta Mediterranea”, afferma il professor Vincenzo Pepe, a cui saranno affidate le conclusioni dell’incontro in programma a Gioi.

Il presidente emerito della Fondazione ritiene che tutti questi elementi del passato siano indispensabili “anche per guardare al domani”.

Altri appuntamenti nel Cilento, ecco dove

Il Sistema Bibliotecario Cilentano incarna in pieno questo pensiero. Esso, infatti, punta non solo a mettere in rete le biblioteche pubbliche e private esistenti nel Cilento, ma soprattutto a promuovere il loro ruolo di aggregazione e motore culturale per lo sviluppo e il rilancio del territorio, partendo dalle proprie radici.

Nei prossimi giorni saranno inaugurate anche le biblioteche di Salento e Perito.