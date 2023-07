Accoltellamento a Stio, arrestato 52enne

Tentato omicidio, arrestato 52enne. L’episodio incriminato è avvenuto a Stio nella serata di domenica quando in seguito ad una lite un uomo è stato accoltellato. L’episodio è avvenuto nei pressi di un bar. I carabinieri sono stati allertati da una telefonata giunta al 112. In Piazza Vittorio Veneto si era appena consumata una violenta lite pare per futili motivi, a seguito della quale un uomo del posto era stato ferito con diverse coltellate.

Le indagini e l’arresto

L’indagine dei carabinieri ha permesso di rintracciare e identificare l’arrestato mentre si stava allontanando dal luogo del fatto. P.V., 52 anni, è stato tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

Da comprendere perché si è innescata la lite. Pare che il 52enne, originario di un comune vicino, abbia estratto un coltello a serramanico che aveva in auto e successivamente abbia sferrato dei fendenti all’altro uomo costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasferimento in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.