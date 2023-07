Cilento: lite dopo serata al bar, accoltellato un uomo

Una domenica notte a Stio, nel Cilento, è stata scossa da un drammatico episodio che ha rischiato di culminare in tragedia. Un giovanissimo residente di Campora sarebbe stato protagonista di un accoltellamento ai danni di un coetaneo del posto dopo una serata trascorsa al bar. Le ragioni dietro tale gesto sono ancora da accertare.

Il coltello serramanico e le gravi conseguenze

Il giovane aggressore avrebbe utilizzato un coltello serramanico, che custodiva nella sua auto, per compiere l’attacco. Le conseguenze di questo violento atto sono state gravi e per poco non sono costate la vita alla vittima. Il ferito è stato immediatamente ricoverato all’ospedale di Vallo della Lucania, presentando varie ferite, tra cui una profonda sul volto.

Ferito anche il fratello del protagonista

Nel tentativo di bloccare e sedare la lite, il fratello del giovane aggressore, identificato è rimasto ferito a una mano.

Intervento delle forze dell’ordine e soccorso medico

La situazione ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Sul posto sono accorsi l’autoambulanza di Gioi Cilento e i carabinieri della locale stazione per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.