Aaa… cercasi associazione per attività di vigilanza ambientale ad Ascea

Il Comune di Ascea, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire la Manifestazione di interesse da parte di un’Associazione o un Istituto di Vigilanza al fine di espletare per la durata di almeno un mese e mezzo, dalle ore 7.00 alle ore 24.00, le attività di vigilanza ambientale. Il servizio, in coordinamento col Responsabile del Settore di Polizia Locale, dovrà riguardare principalmente Ascea Marina/Velia (con particolare attenzione ai centri di raccolta dei rifiuti, a Piazza Europa e zone limitrofe, a Velia ed area antistante il Parco Archeologico di Elea Velia).

La scelta del Comune

L’Ente ha ritenuto opportuno provvedere alla vigilanza ambientale del territorio comunale ed avvalersi dell’ausilio di Associazioni e Istituti che operano nel settore della salvaguardia ambientale e della vigilanza allo scopo di contribuire al controllo sul territorio finalizzato, tra l’altro, alla prevenzione e tutela ambientale, a facilitare l’accertamento delle violazioni delle norme del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché alla sensibilizzazione di un’educazione ambientale.

È sempre più frequente difatti l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale, spesso in aree di alta valenza paesaggistico-ambientale (loc. Scogliera, zona di accesso all’area Archeologica di Elea Velia, lungo la Fiumarella, lungo le cunette delle strade di accesso ad Ascea, al centro, lungo i sentieri ecc..) con un aumento di costi per l’Ente per il recupero degli stessi e con forte impatto ambientale; i rifiuti vengono abbandonati anche fuori orario di conferimento, nei pressi dei centri di raccolta con grave danno all’immagine e forte impatto ambientale nonché igienico sanitario.

«La problematica in questione spesso comporta, tra l’altro, stanti i luoghi in cui vengono abbandonati i rifiuti sul territorio ed il conferimento senza rispettare il calendario della raccolta differenziata incide negativamente sul decoro e sull’immagine della nostra cittadina, con conseguenti svantaggi per l’economia prevalentemente turistica», fanno sapere da palazzo di città.

Come presentare domanda

I soggetti interessati dovranno manifestarlo inviando la relativa domanda, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, redatta utilizzando il format che si terrà più opportuno. Le domande dirette a manifestare l’interesse di cui all’avviso in questione devono pervenire esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.comunediascea@pec.it entro il termine delle ore 12 del giorno 27/07/2023.

L’attività di vigilanza avverrà a titolo gratuito e dietro corresponsione delle sole somme necessarie ad esclusivo rimborso degli oneri sostenuti nell’espletamento sei servizi, da erogarsi dietro presentazione di rendiconto documentato.