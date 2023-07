Controlli sulle strade di Ascea: scattano le sanzioni grazie alle telecamere “intelligenti”

Con l’arrivo della stagione estiva, l’Amministrazione comunale di Ascea, guidata dal Sindaco Pietro D’Angiolillo, ribadisce l’importanza della sicurezza urbana e dà chiare direttive al Comandante della Polizia Locale per intensificare i controlli sul territorio. Il Comandante Gaetano Cerasuolo, insieme al personale, è impegnato in azione diretta per monitorare il territorio. Grazie all’utilizzo delle nuove telecamere “intelligenti” messe a disposizione del comando, è possibile identificare veicoli in transito privi di assicurazione, revisione o rubati.

Violazioni riscontrate

Su 87 veicoli sottoposti ad accertamenti, sono state riscontrate diverse violazioni: 15 sanzioni per mancanza di revisione obbligatoria periodica, 5 sanzioni con sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa, 1 sanzione per guida con patente scaduta e altre sanzioni per mancanza di documenti di circolazione dei veicoli e violazioni di altri articoli del CDS.

Controllo dell’abusivismo edilizio

In un’attività di controllo del fenomeno dell’abusivismo edilizio, altro personale della Polizia Locale ha proceduto alla denuncia penale a piede libero di due soggetti, con il sequestro penale del manufatto abusivo in violazione del Testo Unico sull’Edilizia Dpr 380/2001.

Vigilanza costante durante l’afflusso turistico

Con l’arrivo massiccio dei turisti, il Comando della Polizia Locale continuerà incessantemente l’attività di vigilanza per garantire la tranquillità di tutti coloro che soggiornano ad Ascea durante la stagione estiva.