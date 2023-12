A Sanza una mostra fotografica per raccontare “Le forme del tempo”

La ricerca dei segni del tempo, attraverso la testimonianza di volti e vite capaci di stimolare riflessione e condivisione. E’ questa l’anima della mostra fotografica “Panta Rei – Le forme del tempo”, cuore del progetto culturale promosso dal Comune di Sanza ed affidato alla Pro Loco che sarà inaugurata domenica 10 dicembre alle ore 17.30 presso le sale al piano terra della ex Scuola elementare Carlo Pisacane, in piazza San Francesco a Sanza.

I comuni coinvolti

Il progetto culturale “Panta Rei – Le forme del tempo” si inserisce nel programma più ampio dell’iniziativa progettuale “Panta Rei” che vede coinvolti, oltre al Comune di Sanza, anche i comuni di Buonabitacolo; Padula; Pisciotta e Casalbuono con il Comune di Montesano sulla Marcellana capofila, intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020, Rigenerazione urbana politiche per il turismo e la cultura.

Il progetto “Panta Rei – Le forme del tempo” ha preso il via lo scorso 18 settembre con la riscoperta dei riti e la fede della tradizione nella festa del Santo Patrono: San Sabino

Da domenica 10 dicembre e fino al 31 dicembre 2023 saranno 44 volti di donne d’altri tempi, raccontate e ritratte, protagoniste della mostra fotografica frutto di un’attenta ricerca dei segni del tempo. 44 fotografie in bianco e nero, realizzate dal giornalista e fotografo Lorenzo Peluso, donate al Comune di Sanza che divengono patrimonio della collettività. Le foto sono corredate da schede descrittive, catalogo della mostra, accompagnate dalla presentazione del nuovo libro di Lorenzo Peluso dal titolo “Euthymía. Viaggio nei segni per fermare il tempo”, con la prefazione di Antonio Masiello, fotogiornalista di Getty Images.

Il fotografo Lorenzo Peluso

La luce e le ombre, il bianco ed il nero della fotografia per far emergere il significato profondo delle linee tracciate dal tempo, sul viso gentile. Linee che sono fatti accaduti, giorni passati; sorrisi e lacrime, anche, versate per i giorni vissuti. E’ l’omaggio che la Pro Loco e l’Amministrazione comunale, grazie al lavoro di Lorenzo Peluso, hanno voluto fare al mondo delle donne che hanno lottato e sofferto, combattuto e costruito, con sacrificio, il nostro presente. Il libro sarà presentato contestualmente all’inaugurazione della mostra “Panta Rei – Le forme del tempo”, dopo i saluti della delegata alla Cultura del Comune di Sanza, Marisa Vitolo, con gli interventi dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Sanza, Marianna Citera, del presidente della Pro Loco, Angela Iodice; del sindaco di Montesano sulla Marcellana, prof. Giuseppe Rinaldi; del vice-sindaco Toni Lettieri; dello storico, prof. Felice Fusco e dal sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. A moderare l’incontro la giornalista Marianna Vallone sulle note dell’arpa suonata dal maestro Giuseppe Romano.