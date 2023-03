17 marzo, Giornata Unità Nazionale: ecco le celebrazioni nel Comune di Sanza

Ogni anno, il Comune di Sanza, appartenente alla diocesi di Teggiano-Policastro, celebra un giorno memorabile per onorare la figura del Cavaliere Attilio De Lisa, insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana il 27 dicembre 2018, grazie alla firma del Presidente Sergio Mattarella. L’onorificenza gli è stata conferita presso la Prefettura di Salerno il 2 giugno 2019, giorno della Festa della Repubblica Italiana.

La giornata organizzata per onorare la figura del Cavaliere De Lisa

Ma non è tutto qui: dal 2018 al 2024, De Lisa è stato anche il Presidente della sezione A.N.C.R. di Sanza e Consigliere Provinciale dell’area del Vallo di Diano e del Basso Cilento, incarico che manterrà fino al 2024. A partire dal 2022, inoltre, è diventato Discendente di Cavaliere di Vittorio Veneto e Membro dell’Istituto Nazionale della “Legione d’Onore” dei Cavalieri di Vittorio Veneto.

Oggi, 17 marzo 2023, si celebra la “Giornata dell’Unità nazionale d’Italia, della Costituzione Italiana, dell’Inno di Mameli Fratelli d’Italia e della Bandiera Tricolore”. Tale celebrazione è stata istituita con la legge 23 novembre 2012 n. 222 e commemora la proclamazione dell’Unità d’Italia a Torino nell’anno 1861.

La legge dispone inoltre che nelle scuole di ogni ordine e grado siano organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e suscitare la riflessione sugli eventi che hanno portato all’Unità nazionale, all’inno di Mameli, alla scelta della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione. Lo scopo è quello di promuovere i valori di cittadinanza e di rafforzare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica.

Le celebrazioni

In questo senso, la scuola rappresenta il luogo deputato ad approfondire e riflettere sui valori legati all’unità nazionale e alla Costituzione, poiché rappresenta la prima istituzione a cui spetta tale compito. Le istituzioni scolastiche potranno anche coinvolgere le famiglie, gli Enti locali e le Associazioni territoriali in giornate pubbliche di studio, in convegni e dibattiti.

Il Cavaliere Attilio De Lisa ha inviato un caloroso saluto al Presidente Nazionale A.N.C.R., il prof. Antonio Landi, e al Presidente Nazionale dell’Associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto, il dott. Pietro Troìa. Inoltre, ha espresso la sua stima verso la Politica Italiana, la Giustizia e le Forze Armate, sottolineando l’importanza di promuovere e preservare i valori fondamentali per la convivenza civile e per l’identità nazionale.