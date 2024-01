A Salerno fa tappa il Cantiere delle Idee con la Vicepresidente del Senato Castellone

“Il Cantiere delle Idee farà tappa a Salerno domani 20 gennaio alle ore 17.30 Hotel Polo Nautico lungomare Cristoforo Colombo”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

L’evento

All’evento promosso dal Gruppo territoriale di Salerno e dal coordinatore territoriale Arturo Cosenza saranno presenti la Vicepresidente del Senato della Repubblica Mariolina Castellone, la Coordinatrice Provinciale già deputata M5S Virginia Villani, Roberto Vaino ideatore del format, il Consigliere regionale Michele Cammarano, i senatori Anna Bilotti e Francesco Castiello, i già senatori Felicia Gaudiano e Andrea Cioffi, il già Deputato Nicola Provenza e i Consiglieri comunali Catello Lambiase e Claudia Pecoraro.

Le parole di Villani

«E’ bellissimo vedere come sempre più persone decidano di partecipare ai nostri incontri, e vogliano impegnarsi nella vita pubblica e politica. Perché in un momento storico in cui i divari e le disuguaglianze sono aumentati, la chiave per costruire un futuro diverso deve essere proprio la partecipazione dei cittadini e la politica deve interrogarsi su come “unire” il Paese ed elaborare proposte che possano valorizzare i territori, ascoltare i giovani e progettare un futuro di opportunità accessibili a tutti» fa sapere Villani.

«Nel percorso che abbiamo intrapreso da tempo sui nostri territori stiamo creando una grande rete, coinvolgendo cittadini ed associazioni per raccogliere idee e progetti. Alcune di queste idee sono diventate proposte di legge, come quella che è in discussione in Commissione Sanità al Senato, sull’assistenza alle persone affette da disturbi dello spettro autistico. Questo deve fare la politica: ascoltare e poi dare risposte. E ai giovani la politica deve insegnare a guardare con fiducia al futuro. È un loro sacrosanto diritto e nessuno deve colpevolizzarli perché osano coltivare l’ambizione di fare il lavoro dei propri sogni o perché vogliono partecipare alle scelte che li riguardano. Perché il nostro obiettivo deve essere quello di permettere a tutti i giovani di mettere a frutto il proprio talento». A dirlo è la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone