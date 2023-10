A Roccadaspide “Pink Your Life” promossa dall’associazione “LiberaMente Donne”

A Roccadaspide il 21 ottobre l’iniziativa “Pink Your Life” promossa dall’associazione “LiberaMente Donne” e patrocinata dal Comune di Roccadaspide.

A Roccadaspide ritorna l’iniziativa “Pink Your Life”, promossa dall’associazione “LiberaMente Donne”, presieduta da Elisa Coviello e patrocinata dall’ente comunale, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano.

A contribuire all’organizzazione di “Pink Your Life” anche l’assessore alla sanità di Roccadaspide, l’oncologa Daniela Comunale. La manifestazione, a sostegno della campagna “Nastro Rosa” è finalizzata a fare prevenzione per contrastare l’insorgere del tumore al seno.

Una serata “rosa”

L’evento inizierà con la “Camminata in Rosa”, un corteo in cui i partecipanti indosseranno un indumento rosa, colore simbolico, che partirà alle ore 17:30 da Piazza Madonnina e raggiungerà Piazza XX Settembre dove si terranno spettacoli di danza a cura della scuola di danza “Giselle” di Angela De Rosa, esibizioni di musica e di canto curate dall’artista Maria Carmela Sabetta che, per l’occasione, presenterà il suo nuovo album e rappresentazioni teatrali.

La serata, dopo gli spettacoli artistici all’aperto, proseguirà presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide dove si potrà assistere allo spettacolo teatrale dal titolo “Casa di frontiera” della compagnia “Il Mosaico” e ad accesso gratuito.

Possibilità di prenotare visite oncologiche, nutrizionistiche e consulenze psicologiche

Durante la serata quanti vorranno contribuire alla ricerca potranno farlo acquistando dei ciclamini e dei gadget il cui ricavo sarà devoluto all’A.I.I., i partecipanti potranno, inoltre, prenotare delle visite oncologiche, nutrizionistiche e delle consulenze psicologiche che saranno erogate, nella data indicata successivamente alla stessa prenotazione, in forma assolutamente gratuita.