A Castel San Lorenzo la giornata di premiazione per il premio di poesia alla presenza di Massimo Venturiello

L’amministrazione comunale di Castel San Lorenzo ha stabilito e reso nota la data del premio di poesia denominato proprio “Castel San Lorenzo”. La cerimonia, aperta a tutti, si terrà il 25 agosto in piazza San Giovanni Paolo II a partire dalle ore 20:00. Durante la serata saranno consegnati i premi relativi alle prime tre edizioni del “Premio di Poesia Castel San Lorenzo” per la sezione “Adulti”. Per l’occasione sarà presente anche l’attore Massimo Venturiello, originario proprio di Castel San Lorenzo, paese a cui è ispirata la canzone “Il terzo fuochista” scritta con la sua collaborazione e interpretata, nel 2007, dalla sua compagna Tosca sul prestigioso palco del Festival di Sanremo. Venturiello è anche cittadino onorario di Roccadaspide.

Il concorso di poesia

Gli autori che hanno partecipato al concorso hanno avuto la possibilità di farlo gratuitamente.

Il bando è stato suddiviso in varie sezioni dedicate, in base all’età, ai giovani che frequentano le diverse classi della scuola e agli adulti a cui sarà dedicata la premiazione di venerdì sera.

La giuria, che ha esaminato le opere senza sapere chi fosse l’autore per offrire un giudizio imparziale, è stata formata dal sindaco Giuseppe Scorza e da altri esperti del settore oltre che dai membri della commissione “eccellenza castellese” composta dai cittadini che si sono distinti in diversi ambiti.

Ai vincitori saranno conferiti o buoni o premi in denaro oltre a riconoscimenti e targhette.