Torna il premio di poesia “Castel San Lorenzo”. Ecco come partecipare

Ritorna il premio di poesia “Castel San Lorenzo” che quest’anno giunge alla sua quarta edizione con il tema l’ “Allegria”. L’ente, retto dal sindaco Giuseppe Scorza, ha già diffuso il bando del concorso, a partecipazione assolutamente gratuita, che si articolerà in quattro sezioni.

Il premio

La I sezione riguarderà la categoria “piccoli poeti” e coinvolgerà le classi IV e V della scuola primaria, i piccoli autori potranno partecipare, sempre seguendo il tema indicato, con poesie in lingua italiana o anche con componimenti in dialetto.

La seconda sezione riguarderà, invece, la categoria “ragazzi” e sarà dedicata a tutte le classi della scuola media, anche in questo caso gli alunni potranno cimentarsi nella composizione di versi in italiano o in vernacolo.

La terza sezione coinvolgerà gli adolescenti e quindi potranno parteciparvi gli studenti delle scuole superiori scegliendo un tema libero su cui potranno comporre dei versi anche in questo caso sia in italiano che in dialetto.

L’ultima sezione sarà dedicata agli adulti a partire dal diciottesimo anno d’età che potranno presentare un elaborato a tema libero sia in italiano che in dialetto.

I testi in dialetto, tuttavia, dovranno essere corredati della trasposizione in italiano così che la giuria possa coglierne al massimo il senso.

Chi può partecipare

Potranno partecipare sia autori italiani che stranieri ed ogni partecipante potrà presentare al massimo tre poesie che dovranno essere tutte inedite e stampate al computer, i testi scritti a mano non saranno accettati.

Ogni poesia dovrà essere stampata in tre copie che potranno essere inviate per posta o consegnate a mano presso la segreteria del premio di poesia “Castel San Lorenzo” dove ci si potrà rivolgere alla dottoressa Francesca Peduto. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 31 marzo 2023.

La busta contenente gli elaborati dovrà contenere anche una seconda busta chiusa dove saranno indicati tutti i dati anagrafici del partecipante ossia nome, cognome, indirizzo, indirizzo mail e numero di telefono.

Gli elaborati dovranno contenere anche l’indicazione riguardo alla sezione di concorso a cui il candidato vorrà partecipare.

Gli autori si impegneranno a cedere il diritto di pubblicare sul portale del comune di Castel San Lorenzo, o su eventuali pubblicazioni dell’ente, le propri opere.

I premi

La giuria sarà costituita dal sindaco e da altri esperti del settore oltre che dai membri della commissione “eccellenza castellese” composta dai cittadini che si sono distinti in diversi ambiti.

Per ogni sezione saranno premiati i primi tre classificati. I vincitori della prima tre sezioni riceveranno dei bonus per l’acquisto di materiale scolastico o culturale il cui importo varia in base alla sezione e alla posizione finale raggiunta e va dai venti ai cento euro; i vincitori della quarta sezione, invece, riceveranno un premio in denaro di cinquecento euro per il primo classificato, trecento per il secondo e duecento per il terzo.

Potranno, inoltre, essere conferiti anche riconoscimenti e targhette.