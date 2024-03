Eboli: Ladri in azione nel centro storico. Svaligiato studio professionale

Ladri in azione nel centro storico di Eboli. I malviventi hanno agito indisturbati ed hanno portato via da uno studio professionale di via Santa Margherita attrezzatura importante e materiale utile all'attività professionale dell'architetto.

Il colpo

I ladri, entrati in azione, hanno svaligiato lo studio dell'architetto Vitolo posto nelle immediate vicinanze della chiesa di San Francesco e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Avrebbero agito a volto coperto e trafugato quanto era nelle disponibilità immediate dileguandosi attraverso qualche stradina nelle vicinanze.

Ingente il bottino

Un danno quantizzatile economicamente intorno a diverse migliaia di euro che sicuramente non riescono a fare il paio con il danno arrecato al professionista ebolitano dal punto di vista lavorativo: con il furto dei pc, degli hard disk e della strumentazione da lavoro l'architetto avrà serie difficoltà a ripristinare i suoi progetti.

Non c'è tregua a Eboli. Un furto al giorno è ormai all'ordine delle cronache. La gente è indignata.