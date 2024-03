Al Next di Capaccio Paestum nella giornata di ieri si è svolto l'incontro-dibattito riguardo l'avvio dei voli di linea presso l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi per le opportunità e le idee per l'accoglienza dei flussi turistici.

All'evento presenti anche il sindaco Franco Alfieri, il consigliere regionale Luca Cascone e il presidente della Camera di commercio Salerno Andrea Prete.

Ascoltiamo le loro parole ai nostri microfoni.