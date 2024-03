Preview serie D: la Gelbison a Gallipoli per sfatare la cabala

Quattro pareggi di fila sono il magro bottino raccolto dalla Gelbison nelle ultime uscite, soprattutto se sulla bilancia si vanno a pesare la qualità delle prestazioni offerte. I Rossoblù saranno di scena domenica alle ore 15 allo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli. L’obiettivo è quello di sfatare una cabala avversa, trovando quella vittoria in terra pugliese che è sfuggita per tutta la stagione.

Un vero e proprio scontro diretto

Nonostante le prestazioni, le disattenzioni e la poca cattiveria hanno rallentato il cammino della Gelbison. C’è una “zona cuscinetto” di sei punti con la zona playout, ma è roppo poco per fare calcoli alla 27esima giornata.

Il Gallipoli è a sole sette lunghezze, per evitare rilanci è necessario un risultato positivo. Per quanto concerne la formazione Erra non dovrebbe fare cambi significativi rispetto agli undici visti contro il Matera.

Qui Gallipoli

Il Gallipoli è in un momento di forma tutt’altro che sfavillante, infatti la vittoria non arriva da quattro match. Il rendimento, però, resta buono in casa, dove è arrivata l’ultima vittoria contro un’avversaria di livello come il Nardò.

Tra le mura amiche sono quattro i risultati utili messi in fila dai Salentini. Il precedente del girone d’andata sorrise alla Gelbison che si impose al “Guariglia” grazie ai goal di Croce e Dellino.