Gelbison – Matera: 2 a 2, Oliveira al 94’ pareggia l’incontro

Ottimo primo tempo della Gelbison che va negli spogliatoi in vantaggio per 2 a 1 sul Matera. Nel secondo tempo i Rossoblù abbassano il baricentro, ma riescono a tenere il risultato invariato fino al 94’ quando è Oliveira a fissare il risultato sul 2 a 2. Si tratta del quarto pareggio consecutivo per la Gelbison.

Il primo tempo

Buon avvio della Gelbison che si fa preferire al Matera nelle fasi iniziali. Il primo a provarci è Sicurella, ma la sua conclusione troppo centrale è facilmente inghiottita da Tartaro.

Al minuto 9’ occasionissima per i Rossoblù. Sgasa Casiello sull’ala servizio dietro per un solissimo Bubas, che, però, centra l’estremo difensore avversario.

Primo tentativo Matera con Maltese su punizione, palla alta. Sul ribaltamento do fronte ancora Gelbison pericolosa Kossovan. Sono le prove generali del goal che arriva con De Pasquale al 26’. Ancora azione condotta da Casiello che rientra sul destro, respinta della difesa e sfera che si aggiusta per De pasquale che non fallisce il tapin.

Al 35’ segna in mischia il Matera con Olivera su enorme ingenuità della difesa della Gelbison. Reazione istantanea dei Rossoblù che si riportano immediatamente in vantaggio con Kossovan, chirurgico con una staffilata a fil di palo su sponda di Bubas: 2 a 1. Altra occasione per Kossovan su cross del solito Casiello, palla a lato.

La ripresa

Girata aerea e ravvicinata di Infantino in bello stile, attento Milan a deviare. Ancora Olivera a mettere paura al padroni di casa: taglio alle spalle della difesa e lob a scavalcare Milan, a lato di poco.

Al 13’ è miracoloso Milan a salvare sulla linea di porta. Sicurella a fari spenti di testa, reattivo Tartaro in corner.

Dopo il 25’ i ritmi si abbassano, anche a causa della stanchezza. Al minuto 35’ Erra mischia le carte inserendo Gagliardi per Sicurella, il tridente formato con Barone e Kossovan ha subito un paio di occasioni potenziali in contropiede, tuttavia, qualche leziosissimo di troppo permette alla difesa ospite di rientrare.

La partita si trascina con risultato invariato verso il recupero. Al minuto 49’ la doccia fredda sbuca sul secondo palo a fari spenti Olivera che insacca da pochi passi: 2 a 2.

Disattenta la difesa rossoblù nel concedere il pareggio. Non c’è tempo per costruire altro: Gelbison-Matera termina con il risultato di 2 a 2. Si tratta del quarto pareggio di fila per i vallesi.