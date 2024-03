Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi dell’11 marzo

Ogni giorno dell’anno racchiude in sé una serie di eventi storici, celebrazioni religiose e fatti curiosi che lo rendono unico. E l’11 marzo non fa eccezione. In questa data, la storia si intreccia con la religione e il destino di molte persone è stato segnato in modo indelebile. Scopriamo insieme cosa rende speciale l’11 marzo.

I Santi dell’11 marzo

Innanzitutto, l’11 marzo è il giorno dedicato a diversi santi nel calendario liturgico cattolico.

Tra di essi, spicca San Costantino: vescovo di Tours nel IV secolo, venerato come patrono delle persone affette da podagra e da malattie alle gambe. È anche il giorno in cui si celebra la memoria di San Eulogio, martire spagnolo dell’VIII secolo, e di San Anselmo, arcivescovo di Canterbury nel XII secolo e dottore della Chiesa.

Curiosità dell’11 marzo

Oltre alle celebrazioni religiose, l’11 marzo è anche ricco di fatti curiosi. Ad esempio, in Giappone si festeggia l’Hinamatsuri, la Festa delle Bambole, una tradizione che risale al periodo Heian (794-1185) e che commemora la crescita e la felicità delle bambine. Inoltre, l’11 marzo 1959, la Barbie, la celebre bambola prodotta dalla Mattel, fece il suo debutto al New York Toy Fair, diventando rapidamente un’icona della cultura pop.

Accadimenti Storici dell’11 marzo

Dal punto di vista storico, l’11 marzo è stato testimone di avvenimenti significativi. Tra questi, spicca la proclamazione dell’indipendenza del Lituania nel 1990, segnando l’inizio della fine dell’Unione Sovietica. Nel 1918, l’Imperatore austro-ungarico Carlo I abdicò al termine della prima guerra mondiale, segnando la fine di un’era per l’Europa. Inoltre, l’11 marzo 2004, Madrid fu scossa da una serie di attentati terroristici sui treni suburbani, che causarono la morte di centinaia di persone e ferirono migliaia di altre, rappresentando uno dei più gravi attacchi terroristici in Europa.

Celebrità nate l’11 marzo

Infine, l’11 marzo è il compleanno di molte personalità di spicco nel mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Tra le celebrità nate in questa data, si annoverano il leggendario compositore e pianista tedesco Frederic Chopin, l’attore britannico Rupert Murdoch, il campione olimpico e velocista britannico Mo Farah, e la talentuosa attrice e cantante statunitense Thora Birch.