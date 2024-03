Capaccio Paestum: si amplia la pubblica illuminazione

Saranno inaugurati lunedì 11 e martedì 12 marzo nuovi impianti di pubblica illuminazione in tre zone diverse di Capaccio Paestum: Laura, Gromola e Licinella. Si tratta di interventi di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione, con l’illuminazione di strade che erano completamente sguarnite del servizio.

Gli appuntamenti

In particolare, lunedì 11 marzo, alle 18.30, si procederà alla prima accensione dell’impianto di pubblica illuminazione in via Vasca di Colmata, in località Laura, e alle 19.00 in via Gueglia, località Gromola. Martedì 13 marzo, alle 18.30, l’inaugurazione riguarderà via Vittorio Alfieri in località Licinella. Anche i nuovi impianti di pubblica illuminazione, che si vanno ad aggiungere agli interventi di efficientamento e agli impianti già realizzati ex novo, sono costituiti da pali con corpi illuminanti a tecnologia LED.

«Continua il lavoro di ampliamento ed efficientamento della pubblica illuminazione a Capaccio Paestum – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Efficientare gli impianti esistenti e realizzare impianti nelle strade che ne erano sguarnite è stata una delle nostre priorità. Illuminare una strada, infatti, significa renderla più sicura sia per chi la percorre, in termini di sicurezza stradale, sia per chi ci vive, in termini di prevenzione di fenomeni di violenza e di furti di auto o nelle abitazioni».