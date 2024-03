Eccellenza: domani Agropoli, Calpazio e Sapri in campo

Nella ventottesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B impegni esterni per Agropoli e Sapri, la Calpazio ospita l’Apice.

Agropoli sul campo del Costa d’Amalfi

L’Agropoli dopo il successo ottenuto al “Guariglia” contro il Santa Maria La Carità, sabato andrà sul campo del Costa D’Amalfi, squadra che milita al terzo posto in classifica e punta forte a scavalcare anche il Castel San Giorgio in seconda posizione. Impegno dunque complicato per i ragazzi di mister Ambrosino che aldilà dell’avversario dovranno affrontare la difficoltà di un terreno di gioco ai limiti della praticabilità.

I delfini scenderanno in campo con il consolidato 4-3-1-2, in porta dovrebbe ritornare Romano, linea difensiva con Pelliccia Romanelli Sannia e Raucci a centrocampo confermati Chumak Sannia e Gaita, in avanti Rimoli agirà alle spalle di Rabbeni e del rientrante dalla squalifica Onesto, scontro delicato per l’Agropoli che punta a fare bottino pieno per aumentare le proprie ambizioni play-off.

Calpazio a caccia del riscatto

La Calpazio dopo il brutto ko casalingo con il Salernum Baronissi, domenica al “Tenente Vaudano” affronterà l’Apice, altra squadra che lotta per la salvezza. Mister Santosuosso dovrà fare a meno di Magliano, Monzo e Chiacchio per squalifica, quindi il mister Agropolese sarà costretto agli straordinari per mettere in campo la migliore formazione possibile in grado di fare punti utili per mantenere la zona tranquilla della classifica.

Sapri a Baronissi

Infine il Sapri sarà impegnato in un vero è proprio scontro salvezza sul campo del Salernum Baronissi, mister Del Sorbo recuperati i giocatori più importanti, davanti farà affidamento all’estero di Guti accompagnato dal rientrante Braghetto, mentre a centrocampo Montemarani e Iasevoli guideranno la zona mediana, partita dalla posta in palio molto alta per entrambe le squadre.