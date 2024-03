Eccellenza: il Salernum Baronissi sbanca il “T.Vaudano” per uno a zero

Sconfitta casalinga per la Calpazio di Santosuosso che cede nella ripresa per una rete a zero al Salernum Baronissi. Decide un rigore di Letizia, con i padroni di casa che chiudono in 8.

Primo tempo

Tanti cambi per mister Pasquale Santosuosso che lancia dal primo minuto Mastrogiacomo, Borsa e ancora una volta Volpe. In panchina si rivede Rekik, recuperato dopo l’infortunio. La prima grande occasione al 3′ con Cappa che salva su Di Filippo lanciato a rete. La risposta della Calpazio al 13′ quando Volpe crossa in mezzo per Margiotta, ma il colpo di testa del capitano termina debole tra le braccia dell’estremo difensore del Salernum.

Al 25′ punizione interessante per gli ospiti, ma Santonicola calcia debolmente la sfera. Sette minuti più tardi buona chance per Borsa chiuso all’ultimo in calcio d’angolo da un difensore avversario. Dopo due minuti di recupero si va al riposo sullo 0 a 0.

Secondo tempo

Partono bene gli ospiti che ci provano con un colpo di testa dell’attaccante De Maio, che blocca Cappa. Al 7′ primo cambio per Santosuosso che si gioca la carta Chiacchio per Borsa. Come nella prima frazione sono davvero poche le opportunità per entrambe le compagini. Al 25′ l’episodio che potrebbe cambiare il punteggio ma la rete di Chiacchio viene annullata per posizione irregolare.

A quattro minuti dal termine il vantaggio del Baronissi, con Magliano che stende un avversario all’interno dell’area di rigore. Dal dischetto Letizia fa zero a uno. Dopo lo svantaggio la squadra capaccese inserisce anche Spagnuolo.

Non cambia però il risultato in un finale incandescente dove la Calpazio chiude addirittura in 8 uomini, per le espulsioni di Magliano, Monzo e Chiacchio.