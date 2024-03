Eccellenza: Agropoli e Calpazio in casa, Sapri a Buccino

Nella ventisettesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, impegni interni per Agropoli e Calpazio, il Sapri va sul campo del Buccino.

Agropoli contro Santa Maria La Carità

L’Agropoli dopo il pareggio esterno sul campo del Faiano, domenica allo Stadio “Raffaele Guariglia” ospiterà il Santa Maria La Carità, compagine che sta disputando una seconda parte di stagione eccezionale, la squadra napoletana dopo il mercato di dicembre ha cambiato marcia mettendo a segno molti risultati utili consecutivi che l’hanno portata a solo un punto dai delfini, classifica inimmaginabile pensando a come si era concluso il girone d’andata.

Partita dunque complicata per i delfini che vorranno ritrovare i tre punti, mister Ambrosino opterà per il consueto 4-3-1-2, in difesa ritorna Sannia titolare affiancato dal solito Romanelli, sugli esterni, Lucarelli ancora out per infortunio, spazio a Pelliccia e capitan Raucci, a centrocampo Chumak Sannia e Gaita, con Rimoli in ballottaggio con quest’ultimo per una maglia da titolare, in avanti Terriuolo prenderà il posto di Onesto squalificato e agirà dietro alle due punte di spessore Corado e Rabbeni, sarà una partita dalle mille emozioni che ci potrà far capire se l’Agropoli ancora può ambire ad una posizione nei play-off.

Calpazio in casa contro un disperato Salernum Baronissi

La Calpazio dopo il pareggio a reti bianche sul campo della Virtus Avellino, domenica al “Tenente Vaudano” ospiterà il Salernum Baronissi. I salernitani in settimana hanno cambiato guida tecnica per provare a dare una sterzata all’ambiente e raggiungere l’obiettivo salvezza; d’altro canto mister Santosuosso con Dello Russo squalificato, ritrova tra i pali Cappa, in difesa Maglino e Di Genio, in avanti probabilmente partirà Borsa dal primo minuto dietro a Margiotta e Chiacchio.

Sapri in trasferta a Buccino

Infine il Sapri dopo aver esonerato mister Graziani, sostituendolo con Del Sorbo, sabato andrà sul difficile campo del Buccino, il nuovo mister degli spigolatori non cambierà molto rispetto all’ultima uscita che ha visto il Sapri travolgere il Giffoni, in avanti si potrebbe rivedere Braghetto che rientra dopo un lungo infortunio con il solito Guti pronto a trascinare gli spigolatori ad una salvezza tranquilla.