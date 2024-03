Olevano Sul Tusciano: Quattro donne, quattro modelli. Il Comune celebra la donna con attestati e riconoscimenti

Il Comune di Olevano sul Tusciano sceglie la frase di Rita Levi Montalcini per celebrare la Giornata internazionale delle donne: “La libertà delle donne sta nella forza dei loro sogni”. Sasha Delellis, Maria Rosaria Mauro, Lucia Salicone e Anna Tancredi: nell’ambito del “Weekend Rosa” sono quattro le donne che si raccontano, portando in particolare l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, la piena partecipazione ai processi decisionali e istituzionali, ma a monte sulla capacità di seguire le proprie passioni e impegnarsi con determinazione per realizzare i propri sogni.

«Bisogna imparare sin dalla più tenera età a credere nella forza dei propri sogni, così da poter avere gli strumenti per poter fare della propria vita un capolavoro – dichiarano il vicesindaco Giusy Pastorino e l’assessore alle Pari opportunità, Michela Di Feo – La nostra Amministrazione pone attenzione alle tematiche del mondo femminile, favorendo iniziative volte al rispetto e alla promozione del valore della donna. Per la Giornata internazionale avremo il pregio di ospitare quattro modelli di donne simbolo dell’emancipazione, che si sono contraddistinte nella vita».

Il programma

Domani, venerdì 8 marzo ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale frazione di Ariano “Mimosa in fuga” letture animate per bambini 4-10 anni. Sabato 9 marzo ore 11.00 presso il Centro Sociale di Salitto “Piccole donne, grandi sogni: Frida Kahlo” laboratori artistici per bambini 4-10 anni. Domenica 10 marzo ore 20.30 presso Oratorio San Giovanni Bosco di Borgo Monticello “Tutte le donne” monologhi e versi. A seguire i riconoscimenti alle quattro donne che portano Olevano nel cuore e protagoniste di “Weekend Rosa”: Sasha Delellis, nipote di Josephine Volzone, ultima emigrata a Wilmington DE (Usa) che era nata a Olevano sul Tusciano; Maria Rosaria Mauro, Primo consigliere comunale donna della storia politica di Olevano sul Tusciano; Lucia Salicone, Assistente Capo Coordinatore Tecnico della Polizia di Stato, in forza alla Questura di Salerno e in servizio al Commissariato di P.S distaccato di Battipaglia; Anna Tancredi, giovane attrice emergente di Olevano sul Tusciano.