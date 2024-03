Studenti e social: Benedetta De Luca porta un messaggio positivo a Marina di Camerota e Licusati

«Autenticità ed unicità: quando i social veicolano messaggi positivi», un argomento di grande rilevanza nell’era digitale che viviamo, sarà centrale nell’incontro che vedrà Benedetta De Luca parlare agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Camerota.

I ragazzi delle classi V Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado di Marina di Camerota e Licusati, mercoledì 6 marzo, avranno l’opportunità di incontrare e interagire con Benedetta De Luca, creator, scrittrice e Gender & Inclusion Editor per The Wom, figura di spicco nel mondo digitale, che ha scelto di raccontarsi sul web senza filtri.

Un’opportunità per gli studenti

Un’opportunità unica per gli studenti. L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 10:00 presso il plesso scolastico di Licusati, e alle ore 11:30 presso il plesso scolastico di Marina di Camerota. L’evento sarà moderato dalla giornalista Marianna Vallone e vedrà la partecipazione speciale di Don Gianni Citro. Sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Licusati Live.

L’incontro

L’incontro è stato organizzato dall’associazione I Triatisti, nell’ambito del Premio di Studio “Luigi Celia”, con la disponibilità della dirigente scolastica, Maria Grazia Mele e della vicepreside Costantina Ruocco. Ed è stato reso possibile grazie all’impegno di Silvano Cerulli, presidente della Pro Loco di Palinuro, che ha agevolato l’iniziativa.

Il tema della seconda edizione del Premio di Studio “Luigi Celia” è “Vita virtuale o reale, social come maschera”. Il bando, rivolto agli alunni delle classi V della scuola Primaria e I – II – III della scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto comprensivo statale di Camerota, online sul sito dell’Istituto, scade il 15 marzo 2024.