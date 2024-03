Quattro nuovi assistenti sociali assunte dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni

Prosegue l’azione di consolidamento delle attività di assistenza al territorio del Vallo di Diano, del Tanagro e degli Alburni, ricompreso dell’ambito di riferimento del Consorzio Sociale guidato dal presidente dell’ente, Vittorio Esposito.

I nuovi assistenti

Da oggi in servizio, quattro nuovi assistenti sociali che si vanno ad aggiungere alle sei che già avevano firmato il contratto di lavoro agli inizi di febbraio.

Le nuove assistenti

Le nuove assistenti hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato, dopo aver vinto il concorso pubblico bandito nel giugno dello scorso anno. Si completa in questo modo l’importante processo di accrescimento delle capacità di servizi ed assistenza offerti al territorio, secondo le necessità dei cittadini maggiormente fragili. Il Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni è il primo in assoluto a rispettare i parametri introdotti dalla legge di bilancio 2020 che aveva introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

Le dichiarazioni

“Con grande soddisfazione raggiungiamo l’obiettivo che ci eravamo imposti in termini di Livelli Essenziali delle Prestazioni – ha affermato il presidente del Consorzio Vittorio Esposito – Siamo i primi a raggiungere in tale ambito la soglia stabilita a livello nazionale per far sì che ovunque sul nostro territorio siano soddisfatti alcuni bisogni ritenuti fondamentali. In quest’ottica, siamo riusciti a potenziare il sistema dei servizi sociali offerti ai comuni in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Prosegue il nostro lavoro. In agenda abbiamo azioni concrete per il superamento delle problematiche inerenti l’invecchiamento della popolazione, la disuguaglianza di genere e la povertà educativa minorile” ha aggiunto il direttore del Consorzio Sociale, Antonio Florio che ha ricordato come dall’inizio del 2024 il Consorzio Sociale si è dotato di ben 10 nuovi assistenti sociali in risposta dunque a bisogni sociali collettivi. Le nuove assistenti sociali entreranno in servizio dalla prossima settimana nei comuni del comprensorio.