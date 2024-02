Crolla un muro a Sassano, sgomberati alcuni edifici. Il sindaco: a lavoro per alloggi dignitosi agli evacuati

Domenica di paura ieri in via Adua a Fontanelle di Sassano a causa di una frana che ha coinvolto un terreno privato e danneggiato il muro di contenimento lungo una strada comunale. Alcune abitazioni nelle vicinanze sono state danneggiate. L’ufficio tecnico del Comune aveva già pianificato interventi con i proprietari del terreno per prevenire eventuali crolli.

Gli interventi delle autorità

Il Sindaco Domenico Rubino e il vicesindaco Gianfranco Russo sono stati i primi a giungere sul posto, attivando immediatamente i soccorsi. La Polizia Municipale, l’associazione di Protezione Civile di Sassano “Orchidea ANPAS ODV” guidata da Carmine Aquino, l’Ufficio Tecnico Comunale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area.

Dopo una valutazione della situazione, è stata emessa un’ordinanza per chiudere e sgomberare alcuni edifici vicini al terreno franato, per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’Amministrazione Comunale si è impegnata per fornire alloggi dignitosi ai residenti evacuati, in attesa dei lavori di ripristino causati dalla frana.