Sassano: messa in sicurezza del Vallone San Nicola con fondi Pnrr

Un milione di euro in favore del comune di Sassano. Grazie ad un finanziamento ottenuto con i fondi del PNRR il comune valdianese potrà realizzare un progetto finalizzato ad eseguire opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Sassano: la messa in sicurezza del Vallone San Nicola

I fondi, già disponibili, saranno utilizzati per la messa in sicurezza e il ripristino del Vallone San Nicola, situato in prossimità del centro di Sassano, attraverso interventi idrogeologici con parti di grande pregio ambientale.

Il commento

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto tale finanziamento – dichiara il sindaco di Sassano Domenico Rubino – che è il risultato di un lavoro di programmazione e sinergico tra l’amministrazione e gli uffici tecnici comunali. Il nostro lavoro continua in quanto attendiamo l’approvazione di altre progettualità”.

Gli interventi per il Vallone San Nicola sono volti alla definitiva sistemazione di entrambe le aree soggette a processi di erosione e di frane piuttosto gravi e diffuse che minacciano, soprattutto nel periodo invernale, le abitazioni e le infrastrutture primarie e secondarie poste nelle vicinanze.