Trovato in possesso di droga: un arresto ad Eboli

Proseguono le attività delle forze dell’ordine finalizzate a reprimere il fenomeno dell’uso e spaccio di droga. In questo contesto i carabinieri della compagnia di Eboli hanno tratto in attesto un uomo del posto trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

L’attività delle forze dell’ordine

Nello specifico i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato un uomo in flagranza di reato. Sottoposto a perquisizione il soggetto è stato trovato in possesso di 225 grammi di hashish. Non solo. Aveva con sé 510 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Di qui l’arresto.

I controlli per reprimere lo spaccio di droga

Le attività delle forze dell’ordine per reprimere lo spaccio di droga proseguono sull’intero territorio. Già diverse le attività poste in essere dai carabinieri sul comprensorio salernitano.