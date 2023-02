Pentathlon indoor nazionale: podio targato tutto Atletica Agropoli, Anna Generali quarta in Italia alle prove multiple

Anna Generali sfiora il podio nel Pentathlon indoor nazionale ad Ancona. Generali ha fatto una grande prova al Pentathlon indoor nazionale di Ancona, piazzandosi al quarto posto.

La forte multiplista ha ottenuto un nuovo personale di 3690 punti, sfiorando il podio formato da Alice Lunardon (terzo posto, Atletica Riviera del Brenta), Sara Chiaratti (secondo posto, Libertas Unicusano Livorno) e Sveva Gerevini (CS Carabinieri – Cremona Sportiva Atetica Arvedi).

La grande prova della giovane Anna Generali

La giovane Anna Generali si è messa in mostra con una prestazione di alto livello, dimostrando di essere una delle atlete più promettenti del panorama nazionale. Giuseppe Filpi si ferma in semifinale del campionato italiano di ostacoli.

La performance del cilentano Filpi

L’ostacolista cilentano, in gara nei 60hs, non è riuscito ad entrare nella final-eight per pochi centesimi di secondo, ottenendo l’undicesimo tempo generale. Nonostante la delusione per l’eliminazione, Giuseppe Filpi può comunque vantare una stagione all’insegna della costanza e della determinazione.

Michela Piermatteo e Marco Gambardella si qualificano per la fase nazionale dei Cross Assoluti Ad Avellino si è svolta la seconda fase dei Cross Assoluti, dove si sono messi in mostra Michela Piermatteo e Marco Gambardella. Michela si è classificata terza assoluta e prima tra le promesse nella 6km Donne, mentre Marco ha conquistato il primo posto nella 6km Junior Uomini. Grazie alle loro prestazioni, Michela e Marco hanno ottenuto la qualificazione per la fase nazionale dei Cross Assoluti, in programma a marzo a Gubbio.

Podio targato Atletica Agropoli

Nel Pentathlon Allievi, il podio è stato tutto targato Atletica Agropoli, con Marco Cavallaro che ha ottenuto 2908 punti, Salvatore Fontana che ha ottenuto 2721 punti e Raffaele Raiola che ha ottenuto 2458 punti. Tra le donne, invece, terzo posto e podio Allieve per Silvia Filpi (1741 punti).

Nelle prove multiple assolute, altro podio tutto nostrano, con Gerardina Spinelli (3149) al primo posto, Beatrice Avino (3102) al secondo e Serena D’Avino (3083) al terzo. Serena D’Avino e Beatrice Avino si qualificano per i Campionati Italiani di prove multiple Allievi Le prestazioni di Serena D’Avino e Beatrice Avino hanno valso l’accesso ai Campionati Italiani di prove multiple Allievi in programma a Padova l’11 e 12 Marzo. Le due atlete hanno dimostrato di avere un grande potenziale e di essere pronte per le sfide future.