Atletica Agropoli: buon successo ai campionati regionali assoluti indoor di Napoli

L’Atletica Agropoli si conferma ad alti livelli. Al PalaVesuvio di Ponticelli a Napoli, nel weekend del 14 e 15 Gennaio, sono andati in scena le gare valevoli per il campionato regionale assoluti indoor che hanno visto l’Atletica Agropoli essere protagonista con medaglie e ottime prestazioni individuali.

Atletica Agropoli, i risultati

Nella due giorni di sport, si è incominciato alla grande con la corsa nei 60hs dove, sia per la categoria maschile che femminile è arrivato il gradino più alto del podio.

Nel primo caso, a portare il successo a casa è stato Pascal D’Angelo con il crono di 8.91, mentre, al femminile, ci ha pensato Gerardina Spinelli con un tempo finale di 9.77.

Titolo aggiudicato, sia assoluto che Juniores, per Beatrice Avino nei 60m piani donne con un crono di 7.84 che le ha consentito di battere Chiara Lanzara della Running Club Napoli. Sui 400 m, secondo posto per Francesco Balzano con 53.45, mentre grande gioia anche per Chiara Tarani che si è laureata campionessa regionale sul triplo salto con un 11.94, ottenuto al terzo tentativo.

Anche la seconda giornata regala forti emozioni con l’argento di Michela Piermatteo sui 3000m in 11:30.85 e il bis di Beatrice Avino nel salto in lungo in 5.40m. Nel salto in alto invece, Asad ha fatto registrare uno strepitoso 2.10 ma, essendo nella quota stranieri, ha lasciato il titolo regionale ad un altro talento dell’Atletica Agropoli, Marco Cavallaro.

Le altre medaglie

Non mancano i successi anche per quanto riguarda le categorie Allievi e Junior con il secondo posto nei 400m di Massimo Cantalupo, quello di Emanuele Gallo nei 400m Junior, il doppio podio nel salto in alto nella categoria Allievi con la medaglia d’oro per Marco Cavallaro e quella di bronzo per Salvatore Fontana.

Infine, nel salto in lungo Allievi, Maria Vittoria Marzullo ha conquistato il 2 posto, prima, invece, Silvia Filpi nel salto triplo.