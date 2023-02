Eboli: Malore improvviso in strada. Muore 79enne

Un malore improvviso è stato fatale per un 79 enne ebolitano, deceduto nel primo pomeriggio di oggi mentre si trovava in strada. È accaduto poco fa in località Tavoliello a Eboli dove un uomo, G.G. classe ’44, era a bordo della sua auto quando ha accusato un improvviso malore.

Dramma in strada: l’episodio

L’uomo, morto per arresto cardiocircolatorio, sarebbe riuscito ad uscire dall’abitacolo e si è accasciato al suolo. Tempestivi i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri della locale compagnia e i vigili urbani.

I soccorsi

Gli uomini delle forza stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti. Purtroppo non si è potuto fare altro che constatare il decesso, il medico intervenuto non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

G.G. era molto conosciuto in città. Ex meccanico era benvoluto da tutti.