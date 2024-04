Castelcivita: da oggi sarà possibile sposarsi anche nel piazzale delle Grotte

Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto lo spazio antistante alle Grotte di Castelcivita perché, il suggestivo scenario con le Grotte sullo sfondo, potrà essere scelto per celebrare i matrimoni e le unioni civili. Lo ha stabilito, con apposita delibera di giunta, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Forziati. Le altre sedi separate degli Uffici di Stato Civile individuate per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono altrettanto suggestive, si tratta del Monastero di Santa Gertrude, ristrutturato di recente, e del piazzale antistante alla Cappella della Madonna delle Grazie.

Lo scopo dell’ente è quello di far conoscere e rendere fruibili sempre di più i siti di particolare pregio storico, turistico, estetico, architettonico ed ambientale. I tre luoghi si avvalgono di tutte le caratteristiche necessarie per lo svolgimento dei riti civili in quanto rispondono adeguatamente agli standard di decoro e prestigio in relazione alla funzione pubblica e istituzionale a cui sono stati destinati e alla solennità della circostanza.

Per tutte le informazioni utili, come la capienza massima e la richiesta da inoltrare per poter organizzare le cerimonie nei meravigliosi siti elencati, ci si potrà rivolgere agli uffici comunali.