Maltempo, tromba marina nel Cilento e forti piogge

Torna il maltempo sul centro sud. Temporali anche sulla nostra regione, come aveva preannunciato anche la Protezione Civile della Campania che aveva diffuso un avviso di allerta meteo valido per l’intera giornata di oggi (16 novembre). La perturbazione atlantica in transito dalla Francia interesserà il territorio per gran parte della settimana, con una breve tregua giovedì 17 settembre.

Maltempo, piogge e vento: le previsioni

Previsti forti temporali con possibili raffiche di vento. Una tromba marina è stata avvistata questa mattina nel mare tra Agrropoli e Capaccio Paestum. La città dei Templi è quella maggiormente colpita dal maltempo, con piogge copiose che in alcune zone hanno provocato allagamenti e fatto saltare alcuni tombini.

Il meteo nei prossimi giorni

Per la giornata di giovedì 17 novembre la situazione dovrebbe migliorare con possibili rovesci e temporali limitati alle ore notturne e in attenuazione al mattino. Cilento e Calabria tirrenica saranno ancora le zone più colpite dal maltempo. Le temperature, oggi date in leggero rialzo, caleranno nuovamente; venti moderati. I mari restano mossi.

La fase di instabilità piovosa di stampo atlantico proseguirà anche nel weekend con tendenza al miglioramento soltanto da metà della prossima settimana.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile raccomanda attenzione, anche a possibili fenomeni di dissesto provocati dal maltempo. Al momento non si registrano particolari problemi nonostante le forti precipitazioni che interessano in particolare l’area nord del Cilento.