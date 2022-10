Torna la Sagra della castagna a Sicignano degli Alburni, ecco il programma

Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza da Covid-19, torna uno degli appuntamenti più longevi di Sicignano degli Alburni, la Sagra della Castagna che, quest’anno, giunge alla 50esima edizione.

Appuntamento a Sicignano degli Alburni dal 14 al 23 ottobre con la Sagra della castagna

Dal 14 al 16 ottobre e poi il 22-23 ottobre, Sicignano profumerà di prodotti tipici e di caldarroste che scalderanno le viuzze pronte ad accogliere quanti parteciperanno a questa festa che è attesissima.

In occasione della 50esima edizione, quest’anno la festa si svolgerà nel Centro Capoluogo di Sicignano. Una manifestazione che va al di là della semplice valorizzazione di un tipico prodotto locale.

Il commento dalla Pro Loco

«Per tutti noi è davvero un momento molto sentito, una tradizione che va avanti da 50 anni e che ogni anno ci regala tantissime emozioni, ci sarà l’opportunità di gustare dell’ottimo cibo e ascoltare musica itinerante e tantissime novità»– così ha raccontato la Consigliera del Consiglio di amministrazione della Pro Loco, Anna Maria Orco, nell’ambito della trasmissione di InfoCilento: Paese che vai…Pro Loco che trovi! (clicca qui).

Una festa che unisce enogastronomia, musica, rappresentazioni folkloristiche

Per le migliaia di abituali visitatori, a cui annualmente si aggiungono folte schiere di raffinati naturalisti, di appassionati della montagna e di degustatori della castagna e di altri tipici prodotti locali, tale avvenimento, a metà tra il folklorico, il culturale, il gastronomico e l’economico, diventa, specialmente per chi vive lontano dalla natura, un’occasione per una gratificante e rilassante “libera uscita” in un ambiente salubre ed incontaminato, che non ha nulla da invidiare alle bellezze dei paesaggi alpini.

Nei giorni della manifestazione Sicignano degli Alburni si trasforma in una vetrina di tradizioni, storia, gusto e divertimento, il tutto tra lo splendido scenario dei Monti Alburni.

Le attrattive più attese si concentrano nell’intero arco delle giornate, tra queste si ricordano la storica corsa delle carrette, lo spettacolo equestre, gli artisti di strada, i gruppi popolari itineranti e i giochi tradizionali, i quali riescono ad unire migliaia di turisti provenienti da ogni regione d’Italia.

Numerosi sono, inoltre, i punti di ristoro tra le vie del paese dove è possibile degustare piatti tipici tradizionali ed infine poter ammirare il tradizionale mercatino gastronomico – artigianale.

Una sagra ricca di tradizioni, realizzata con il cuore e l’impegno costante: sono questi i caratteri che rendono unica la nostra manifestazione nel nostro splendido paese.

Per l’occasione si effettueranno visite guidate al Castello Giusso e nel centro storico di Sicignano Capoluogo, nonché, escursione sui Monti Alburni.