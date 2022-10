Festa della castagna a Sicignano degli Alburni, conosciamo la Pro Loco | VIDEO

Prosegue il programma di InfoCilento “Paese che vai…Pro-Loco che trovi!” condotto da Roberta Foccillo.

Ogni settimana, incontriamo le Pro-Loco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ci racconteranno il loro operato e le manifestazioni che mettono in campo per valorizzare le bellezze del territorio.

Le attività delle Pro-Loco e delle Associazioni, sono fondamentali soprattutto per i piccoli borghi che vivono proprio di manifestazioni conosciute, ormai, in tutta Italia. Sono tanti, infatti, i turisti che ogni anno raggiungono i paesi per vivere attimi di spensieratezza, per alcuni è anche un modo per riscoprire le proprie radici.

Questa settimana abbiamo incontrato la Pro Loco di Sicignano degli Alburni in compagnia di Anna Maria Orco, Consigliera del Consiglio di amministrazione che ci ha raccontato quali sono le iniziative che mettono in campo e l’appuntamento con la Festa della castagna che il 14 ottobre. Segui l’intervista per i dettagli.

Per visualizzare i programmi accedi alla sezione media di infocilento.it, oppure clicca su questo https://www.infocilento.it/media/